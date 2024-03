Kliederkerk in Loenen

LOENEN – Op zondag 24 maart van 11.30 tot 13.30 uur vindt er weer een Kliederkerk plaats in Loenen. Dit is een bijeenkomst voor alle leeftijden, voor kerkelijken en niet-kerkelijken. Er is ruimte voor knutselen, spelen en ontmoeten. Daarna wordt er een verhaal verteld en eten en drinken de bezoekers samen. Het thema is deze keer ‘Afbreken en opbouwen’. De Kliederkerk wordt gehouden in basisschool De Tweede Stee, Reuweg 18 in Loenen. Een vrijwillige bijdrage in het Kliederkerkspaarpotje is welkom.

kliederkerk@pknloenenveluwe.nl