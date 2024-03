Kliederkerk in Dieren

DIEREN – Op zondagmiddag 10 maart is er vanaf 15.00 uur weer een Kliederkerk in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Delen van wat je hebt’. Dit zal naar voren komen in het samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het Bijbelverhaal dat centraal staat is dat van Elia en de weduwe van Sarefat. Deze vrouw bakt tijdens de hongersnood van haar laatste meel en olie een brood voor Elia. Hierna schenkt God de vrouw een onuitputtelijke voorraad meel en olie, zodat zij en haar kind niet van de honger zullen sterven. We vragen ons af wat wij hebben waarvan we kunnen delen. Heb je één of twee stuks fruit die je kan missen? Dan nodigen we je uit om deze met ons te delen.

Het is niet nodig om voor Kliederkerk aan te melden. Deelnemen is kosteloos. We delen ons gezelschap met elkaar en hopen op een mooie bijeenkomst.

Kliederkerk Dieren eo. is een samenwerking van de Evangelische Gemeente Dieren, Christengemeenschap de Spreng en de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom.