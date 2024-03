Kledingbeurs in Hall

HALL – Op vrijdag 29 maart is er van 18.30 tot 21.00 uur een grote tweedehandskledingbeurs in Kindcentrum de Vossestaart in Hall. Er zal dames- en kinderkleding worden verkocht. Iedereen die kleding wil verkopen kan die op donderdag 28 maart inleveren tussen 18.30 en 20.30 uur. De aangeboden kleding moet heel en schoon zijn. Ook accessoires kunnen verkocht worden. Kinderkleding is welkom vanaf maat 80. Alle kleding dient op hangers te worden aangeleverd. Zestig procent van de opbrengst is voor de inbrengers, de rest gaat naar Kindcentrum de Vossestaart. De niet-verkochte kleding en de eventuele opbrengst kan op zaterdag 30 maart tussen 9.00 en 10.00 uur worden opgehaald. Informatie kan worden opgevraagd bij Gerda Hulshof via 06-42764862 en hulshof81@hetnet.nl.