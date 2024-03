RHEDEN – Zaterdag 6 april is de zomereditie van de tweedehands kinderkledingbeurs in het Dorpshuis in Rheden. Ouders en kinderen zijn van 10.30 tot 13.00 uur welkom om te komen shoppen.

Op de beurs is lente- en zomerkleding van maat 86 tot en met maat S te vinden. Bovenop de verkoopprijs betalen de klanten 10 procent om de kosten van de beurs te dekken. Het is op de beurs alleen mogelijk om contant te betalen.

Het is ook mogelijk om kleding te verkopen. Aanmelden kan via kinderkledingbeursrheden@gmail.com. De prijskaartjes en verdere informatie volgt per mail. De kleding wordt de vrijdagavond voorafgaand aan de beurs ingeleverd bij het Dorpshuis, waarna de vrijwilligers voor de rest zorgen.

Al meer dan 30 jaar wordt de kinderkledingbeurs in Rheden door vrijwilligers ieder voor- en najaar georganiseerd. Verkopers brengen de kleding in, waarna vrijwilligers tijdens de beurs voor de verkoop zorgen. Kleding die overblijft na de beurs en niet geretourneerd hoeft te worden, wordt gedoneerd aan de kledingbank.