DE STEEG – Op woensdagmiddag 3 april is er van 13.30 tot 15.30 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs in het Parkhuis in De Steeg. Deze kleine en gezellige beurs staat bekend om zijn (merk) kleding en mooi speelgoed. Hij wordt georganiseerd door de Steegse basisschool De Lappendeken. Een deel van de opbrengst van de beurs komt ten goede aan de school. Meer informatie over kopen of verkopen van spullen: kledingbeurs.lappendeken@gmail.com.