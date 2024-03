Kennedymars Klarenbeek staat weer voor de deur

KLARENBEEK – Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vindt de elfde Kennedymars Klarenbeek plaats. De voorinschrijving loopt boven verwachting goed, zo laat de organisatie weten.

Het eerste startschot klinkt op vrijdagmiddag om 15.30 uur bij MFC Klarenbeek. Dan mogen de wandelaars van de Long Distance Walk (LDW) van 110 kilometer hun tocht beginnen. Verder zijn er deze dagen afstanden mogelijk van 20, 40, 60 en 80 kilometer (nachtwandelingen) en 12, 20, 30 en 40 kilometer (dagtochten). Natuurlijk zijn de lange afstanden voor de geoefende wandelaar. Die zijn er best veel in Nederland maar ook daarbuiten.

In Nederland bestaan er 23 Kennedymarsen en nog een aantal ultra-langeafstandwandelingen van 110 tot 160 kilometer. De Kennedymars (80 kilometer) moet binnen de 20 uur worden volbracht. Bij veel Kennedymarsen bestaat de route uit één grote lus van 80 kilometer waarbij er onderweg verschillende verzorgingspunten worden ingericht en waarbij ook gebruik wordt gemaakt van horeca onderweg. In Klarenbeek is ervoor gekozen om de Kennedymars op te splitsen in vier verschillende lussen van 20 kilometer. En voor de LDW is er vooraf nog een lus van 30 kilometer. In elke lus worden dan nog weer twee rustposten opgenomen voor de interne verzorging. Na elke lus komt men terug op de startlocatie MFC Klarenbeek waar men vervolgens gewoon bij hun eigen bagage kan en men zich kan opfrissen indien dat nodig is.

Pastamaaltijd

Op de startlocatie wordt voor de Long Distance Walkers na de eerste lus een warme pastamaaltijd geserveerd. Deze maaltijd wordt traditioneel afgesloten met een overheerlijk toetje. Voor de 110, 80, 60 en 40 kilometer-wandelaars is er na de tweede lus van de Kennedymars een compleet ontbijt geregeld. Op de verschillende rustposten onderweg zijn de nodige voorzieningen voor de inwendige mens beschikbaar: water, ranja, koffie, thee, melk, karnemelk, bouillon, ontbijtkoek, sultana, fruit, blokjes kaas, mueslibollen, komkommer, tomaat, krentenbol, ongezouten noten, broodje gebakken ei, yoghurt, muesli, broodje hamburger, drop en chips.

De organisatie van Kennedymars Klarenbeek heeft een superverzorging hoog in het vaandel staan. Alle andere afstanden maken dus mede gebruik van deze verzorgingspunten. Dit alles is bij het inschrijfgeld inbegrepen, met uitzondering van het eigen gebruik in horeca ‘de Brug’ in het MFC. De eerste lus van 30 kilometer van de LDW is weer helemaal nieuw. De route loopt van Klarenbeek via Posterenk, Twello en Teuge weer terug naar Klarenbeek.

Kennedymars

De eerste lus van de Kennedymars gaat van Klarenbeek naar Klein Amsterdam via Empe terug naar Klein Amsterdam en verder naar Klarenbeek. De tweede lus gaat via Bussloo, Wip achterhoek, Ecofactory en de Hooilanden terug naar Klarenbeek. De derde lus gaat van Klarenbeek naar Oosterhuizen, Lieren en Scherpenberg terug naar Klarenbeek. De vierde en laatste lus gaat van Klarenbeek naar Gietelo, naar de oever van de IJssel en terug via Gietelo weer naar Klarenbeek waar ook nog een stuk van Landgoed Klarenbeek wordt meegenomen. Om het evenement in goede banen te leiden staan ongeveer honderd vrijwilligers klaar. Team Kennedymars Klarenbeek is onderdeel van SC Klarenbeek.

scklarenbeek.nl/kennedymars