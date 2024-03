KDO op de planken met ‘Wat een peerdespul’

LOENEN – Toneelvereniging KDO uit Eerbeek is druk bezig voor een nieuwe toneelavond. Op dit moment is men aan het repeteren voor het blijspel ‘Wat een peerdespul’ van Herman van der Aa.

De uitvoeringen worden in het Dorpscentrum De Brink in Loenen gehouden op vrijdag 22 maart om 20.00 uur, zaterdag 23 maart om 20.00 uur en zondag 24 maart om 14.30 uur. De zaal is 45 minuten voor aanvang open.

Het stuk speelt zich af op de boerderij van de gebroeders Siebring. Klaas Siebring is veeboer en zijn broer Geert ziet meer in paarden. Klaas is het hier niet mee eens. Als Geert toch zijn zin doordrijft met medewerking van de knecht Evert, barst op een dag de bom. De broers gaan ieder hun eigen weg en zodoende komen er steeds meer mensen over de vloer. Hoe dit verder afloopt kunnen de bezoekers met eigen ogen zien tijdens de uitvoeringen. Het wordt een stuk met doldwaze humor op Loenens podium.

De kaartvoorverkoop is bij Primera, Loenenseweg 6c Eerbeek, KoKaKa, Tuinstraat 3 Brummen en De Spar, Eerbeekseweg 24 in Loenen. De kaarten kosten 7,50 euro.

Wie interesse in toneelspelen heeft, of wil leren kan een repetitieavond bijwonen. Men kan contact opnemen met Joke Brouwer, telefoon 06-27401849. De repetities worden gehouden in ’t Enknest, Enkweg 24b in Eerbeek, het eigen clubgebouw van KDO.

De spelers van KDO hebben weer veel plezier met de klucht