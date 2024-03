Kampioenen bij sc Rheden

RHEDEN – Op zaterdag 16 maart stond een aantal kampioenswedstrijden op het programma bij sc Rheden.

De JO11-1, JO9-1 en de JO8-2 waren alle drie in de running om kampioen te worden in de 3e fase van dit voetbaljaar. De JO9 speelt in de hoofdklasse en moest bij concurrent de Arnhemse Boys winnen om kampioen te worden. Na een overtuigende eerste 10 minuten stond er een 1-3 stand op het scorebord. Na nog 30 minuten spanning en strijd werd er met 4-5 gewonnen, waardoor de titel een feit was.

De JO8-2 speelde een thuiswedstrijd tegen VDZ. Bij aanvang was er wat spanning zichtbaar, maar na een paar minuten werd het eerste doelpunt gemaakt en bleven de spelers maar scoren. De teller stokte bij twaalf goals en dat was meer dan voldoende voor het dikverdiende kampioenschap.

Helaas moest de JO11-1 het onderspit delven tegen ESA JO11-2 en heeft het door een afgelaste wedstrijd geen kans meer om zich te herpakken. Met een groot aantal spelers dat eigenlijk thuishoort in een JO10-team, mag dit team echter ook met trots naar de geleverde prestaties kijken. Na afloop werden de teams door hun kader getrakteerd op een frietje in de kantine en werden er medailles en een beker uitgereikt.

De JO9 gaat in de vierde fase als JO10 team meedoen om vast een beetje te wennen voor het volgende seizoen. De allerkleinsten, de Champions League, gaat ook in de competitie meespelen als JO8-3 en dat betekent dat er weer plek is voor nieuwe aanwas bij dit team. Kinderen die geboren zijn in 2018 of 2019 worden uitgenodigd om mee te doen. Aanmelden kan via voetbalzaken@scrheden.nl.

De spelers van JO9-1