Kachels voor Oekraïne

RHEDEN – In Zuidoost-Oekraïne is reguliere brandstof als gevolg van de oorlog zeer schaars. Duizenden gezinnen moeten zich om die reden behelpen met provisorische middelen. De Internationale Lions organisatie is daarom gestart met een actie om specifieke houtkachels naar dat gebied te brengen. De beoogde kachels zijn speciaal voor dit doel in Finland ontworpen en worden daar ook geproduceerd. De kachels kunnen worden gebruikt om op te koken en voor verwarming. Lions Club Rheden heeft zich ten doel gesteld ook een aantal kachels te financieren. Daarnaast wil de Lions Club inwoners van de gemeente Rheden de mogelijkheid bieden om deze actie ook te steunen. Een bijdrage overmaken kan naar bankrekeningnummer NL82 INGB 0688 0136 27 ten name van Lions Club Rheden.