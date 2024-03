Jubileumfeest Zwembad Molen-Allee en LEN

LOENEN – Op zaterdag 25 mei geven Loenen Energie Neutraal (LEN), de Energie Coöperatie Loenen (ECL) en het Zwembad Loenen gezamenlijk een jubileumfeest met activiteiten voor de jeugd. Het wordt een duurzaamheidsmarkt en een feestelijk avondprogramma bij het zwembad in Loenen.

Het Loenense Zwembad Molen-Allee heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1932. De heren Schut en Sanders namen toen het besluit dat er een zwembad moest komen aan de Molen-Allee. Veel is er verbeterd en uitgebreid aan het Loenense bad. In 1985 werd het bad vernieuwd. Dit jaar wordt het zwembad weer een stukje verduurzaamd door de plaatsing van zonnepanelen. Dit met behulp van LEN.

Loenen Energie Neutraal (LEN) bestaat inmiddels alweer tien jaar. In die tijd is er met de leningen en subsidies van LEN door de inwoners van Loenen veel geïnvesteerd in de verduurzaming van hun woning. De coöperatie bestaat dit jaar vijf jaar .Er wordt gewerkt aan de verdere invulling van het programma.