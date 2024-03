Jubilarissen bij gymnastiekvereniging Unitas

DOESBURG – Kelly Buiting en Christa Donderwinkel werden deze maand in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum bij gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg.

Op 6 maart werd Kelly, terwijl ze deelnam aan de les Total Body Training van Unitas ‘overdonderd’. Ze kreeg een oorkonde, een roos en mooie woorden vanwege haar 12,5-jarig jubileum. Christa is 25 jaar lid van Unitas. Zij werd tijdens het koffiedrinken na haar deelname aan step-aerobic door trainster/voorzitter Ellen ten Have in het zonnetje gezet. Ze kreeg een speldje van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), een bos bloemen en uiteraard ook een speech. Van de hele groep kreeg ze ook nog een sportlaken waarop haar naam staat en het feit dat 25 jaar lid is. De twee vrouwen sporten niet alleen bij Unitas maar zijn ook actief betrokken bij de vereniging en dragen hun steentje bij in allerlei vrijwilligerswerkzaamheden.

