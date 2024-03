Jubilarissen bij Amady

EERBEEK – Op zondag 17 maart bracht accordeonvereniging Amady een mooi en afwisselend concert ten gehore in het Pater Dekker cultuurhuis te Eerbeek. Het was genieten voor het publiek dat in grote getale aanwezig was. Het was tevens een extra speciale dag voor drie van de leden, zij werden gehuldigd. Hans Veltman, woonachtig in Rheden, is al 45 jaar lid van de vereniging. Wilma Timmermans en Bettie Brouwer, beide woonachtig in Dieren, zijn zelfs al 50 jaar lid. Reden genoeg om hen in het zonnetje te zetten.

Van links naar rechts: Hans Veltman, Wilma Timmermans en Bettie Brouwer