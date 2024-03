Joods leerhuis over boek Ruth

DIEREN – Het boek ‘Ruth’ is donderdag 14 maart het thema van het Joods leerhuis dat wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren. Twee van de hoofdpersonen in dit boek zijn vrouwen, Ruth en haar schoonmoeder Naomi. Wat wordt er precies verteld over de relatie tussen die twee? De aandacht gaat in het speciaal uit naar hoofdstuk 1, waar Ruth met Naomi meegaat als deze terugkeert van Moab naar Bethlehem; en op de tweede helft van hoofdstuk 4, waar Ruth een zoon krijgt.

De avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen die studiemateriaal voor leerhuizen ontwikkelt. Aanvang is 19.30 uur. Er wordt een bijdrage van 5 euro in de kosten gevraagd.