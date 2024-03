Jongerenwerk Angerlo viert vijftigjarig bestaan

ANGERLO – Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Angerlo viert op zaterdag 23 maart het vijftigjarig bestaan met een receptie in de jeugdruimte van het dorpshuis. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen onder het genot van een drankje herinneringen worden opgehaald. Genodigden, oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers en iedereen die het jeugdwerk een wam hart toedraagt is welkom.

Ruim vijftig jaar geleden ontstond het idee om iets voor de jeugd uit het dorp Angerlo te doen. Dat resulteerde in de oprichting van Stichting Jeugd-en Jongerenwerk Angerlo op 20 maart 1974. De Stichting draait op vrijwilligers en bestaat uit drie werkgroepen: de Hobbit (knutselen), de Markies (disco) en de Jeugdvakantieweek.

Vóór de oprichting in 1974 was men al wel geruime tijd actief voor de jeugd in de kelder van de voormalige Welkoop in Angerlo. Op een gegeven moment keurde de gemeente deze ruimte af en op advies van de toenmalige gemeente Angerlo werd de stichting opgericht en verhuisden de activiteiten naar het dorpshuis.

Knutselen

Voor de kinderen van de basisschool was er twee keer in de maand een Hobbit knutsel- en spelletjesmiddag in de peuterzaal, ook gevestigd in het dorpshuis. Door de grote belangstelling moest men al snel uitwijken naar de grote zaal. Ook nu wordt er nog steeds op de donderdagmiddagen geknutseld in de jeugdruimte door enthousiaste kinderen.

De Markies, in de beginjaren ‘Smurf-in’ genoemd, is jaren gehouden op de zolder van dorpshuis “de Meent”. In die beginjaren was er een beroepskracht uit Zevenaar bij betrokken. Die heeft er voor gezorgd dat de Smurf-in volgens de regels werd opgericht. Het was vaak hutjemutje vol. In verband met de veiligheid moest er voor een andere oplossing worden gezorgd.

Na veel vergaderen werd besloten om een eigen jeugdruimte bij dorpshuis de Meent aan te bouwen, te gebruiken door alle werkgroepen. De sleuteloverdracht vond plaats op 26 november 2003. Ook werd toen gekozen voor een naamswijziging. Smurf-in werd de Markies.

170 jongeren

De Markiesavonden waren een groot succes met op een discoavond soms meer dan 170 jongeren. Ze kwamen uit de wijde omtrek: uit Eerbeek, Dieren, Didam, Doesburg, Giesbeek, Lathum en natuurlijk een vaste groep uit Angerlo zelf. Helaas is dat nu verleden tijd; er zijn tegenwoordig zoveel andere mogelijkheden voor vertier. Wel wordt er nog wel een aantal keren per jaar een discoavond georganiseerd voor de basisschoolkinderen. Deze avonden worden altijd goed bezocht.

Onder begeleiding van dezelfde beroepskracht uit Zevenaar is ook de Jeugdvakantieweek opgestart. Hij was degene die voorstelde om met de verenigingen te gaan samenwerken. Tot op de dag van vandaag helpt bijna het hele dorp belangeloos mee om deze week tot een groot succes te maken. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, verenigingen, sponsoren en donateurs. En natuurlijk de vrijwilligers niet te vergeten. Met als uitvalsbasis de jeugdruimte. Zo is er naast de kleuterochtend mét pannenkoeken en natuurlijk paardrijden ook een spel- en knutselmiddag, een dorpsloop, volleybal, vissen, een film en als hoogtepunt het kamp met de spooktocht.

Door de jaren heen werd het kamp op verschillende locaties gehouden. Zo kon de jeugd terecht bij Wielbergen en de familie Weijers. De laatste jaren is het kamp bij voetbalclub Angerlo Vooruit. Ook hier krijgen ze alle medewerking. Gedurende de vakantieweek komt er een aantal keer een nieuwskrantje uit met verslagen van de activiteiten en roddels van die week.