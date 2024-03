Jaarvergadering Klarenbeeks Belang

KLARENBEEK – Op woensdag 27 maart vanaf 19.30 uur houdt Klarenbeeks Belang haar jaarvergadering in het MFC Bosweg 12 in Klarenbeek. Leden en niet-leden zijn welkom.

Onder anderen de dorpscontactpersonen en de hulpcoördinator zijn aanwezig om te vertellen over hun activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt.

In het tweede deel van de bijeenkomst is er aandacht voor een Dorpsplan waar Klarenbeeks Belang over nadenkt. In het verleden is al meerdere keren een dorpsvisie opgesteld en naar ondertussen zijn ook al de nodige voorzieningen verbeterd. Zo heeft Klarenbeek een mooi multifunctioneel centrum en een grote supermarkt. Er is horeca en een prima basisschool. Maar Klarenbeeks Belang wil graag dat het dorp leefbaar en vitaal blijft. Ze willen ook dat er mogelijkheden zijn voor jeugdigen om in Klarenbeek te blijven wonen.

Mevrouw Jansen en collega’s van de vereniging Kleine Kernen gaan daarbij helpen. Zij zal deze avond laten horen en zien wat daar allemaal bij komt kijken Welke behoeftes zijn er wat betreft wonen, voorzieningen en verkeersveiligheid? De agenda en verdere vergaderstukken zijn te vinden op klarenbeeksbelang.nl