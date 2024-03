Isseltaler Musikanten zoeken blazers

RHEDEN – De Isseltaler Musikanten zijn op zoek naar trompettisten en/of (bas)trombonisten. De muziekgroep oefent wekelijks op donderdagavond in Rheden. Wie wil, kan langskomen om kennis te maken met het orkest. Aanmelden kan via isseltalermusikanten.nl. De muziekgroep biedt “een podium om je talent te laten zien, optredens op diverse evenementen en festivals, de kans om samen te spelen met bekende blaaskapellen en een gezellige sfeer en muzikale uitdagingen. De Isseltaler Musikanten zijn ervaren in het organiseren van toonaangevende blaasmuziekevenementen, zoals ‘Zweimal Blasmusik’, ‘Isseltalerfest’ en de ‘Egerländer Workshop’. In juli dit jaar speelt het orkest ook op de Zwarte Cross.

Jan-Joris Heling, 026-3820245