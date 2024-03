Inwoners Brummen vertellen over dementie in boek

BRUMMEN – Vanaf zaterdag 23 maart is het boek ‘Vergetelheden’ van Nicole Regelink te koop in Brummen. Het is een bundeling van gesprekken met inwoners van de gemeente Brummen met geheugenproblemen.

De vragen waarmee Regelink op pad ging, waren: wat doet het met je als je te maken krijgt met dementie? Hoe reageert je omgeving? Wat helpt om het wat makkelijker te maken? Regelink ging aan de slag met de interviews na overleg met Wendie Derks, coördinator van het Geheugensteunpunt Brummen.

Veerkracht

‘Vergetelheden’ vertelt over de levens, de uitdagingen van geheugenverlies maar ook de veerkracht en vastberadenheid van de vertellers. De hoop is dat hiermee het bewustzijn over dementie in de samenleving te vergroten en begrip te kweken voor de impact van geheugenproblemen op het dagelijks leven.

Het Geheugensteunpunt Brummen ondersteunt inwoners met (een vermoeden van) dementie, vindt het belangrijk bij te dragen aan een dementiebewuste- en vriendelijke omgeving en denkt dat de verhalenbundel hieraan een belangrijke bijdrage zal leveren.

Feestelijke presentatie

Op vrijdag 22 maart is de feestelijke boekpresentatie voor genodigden. Vanaf zaterdag 23 maart is het boek te koop voor 10 euro bij het Geheugensteunpunt Brummen, Boekhandel Hendriks in Eerbeek en Sol Luna en Primera Bosman in Brummen.