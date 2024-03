Initiatieven aanmelden voor Ik buurt mee!

GEM. RHEDEN – In maart gaat een nieuwe ronde Ik buurt mee! van start in de gemeente Rheden. Alle huishoudens krijgen een waardecheque in de bus die zij kunnen doneren aan een van de aangemelde initiatieven. Wie zelf iets wil organiseren voor de buurt, kan zijn initiatief aanmelden via ikbuurtmee.nl. De gemeente noemt een burendag, samen de buurt opknappen, een sportdag voor kinderen of een activiteit voor senioren als voorbeelden. “Zo zorgt u met Ik buurt mee! voor meer verbinding en saamhorigheid in uw leefomgeving”, aldus de gemeente.

De cheque wordt vrijdag 15 maart bezorg en kan tot en met 28 april worden gedoneerd. Ook in oktober komt er een nieuwe ronde. In 2023 heeft 40 procent van de huishoudens meegedaan aan de actie. Er zijn 21.344 cheques uitgegeven, waarvan er 8245 zijn ingezet. Dit heeft geleid tot een totaalbedrag van 61.837,50 euro dat is verdeeld onder alle initiatieven. Wethouder Dorus Klomberg is trots op het project Ik buurt mee! en zegt: “In een onderzoek onder ruim 1200 inwoners van gemeente Rheden over participatie, kwam Ik buurt mee! zeer positief naar voren. De onderzoekers noemden het een schoolvoorbeeld van participatie. Inwoners spraken over positieve energie, betrokkenheid en een fijne samenwerking met de medewerkers van de gemeente. Als verantwoordelijke wethouder ben ik daar uiteraard zeer trots op.”