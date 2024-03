Informatie over geldpotjes

DIEREN – Bewonersgroep Samen Stenfert nodigt inwoners van Dieren, Spankeren en Laag-Soeren uit voor de informatieavond over geldpotjes op dinsdag 26 maart. Deze avond is speciaal bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Zij krijgen hier informatie over welke potjes en toeslagen er zoal zijn. Wie recht heeft op toeslagen of subsidies, wordt die avond ook direct geholpen met de aanvraag hiervan.

Er bestaan verschillende financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid, maar ook vanuit fondsen en stichtingen. Het kan zijn dat mensen ergens recht op hebben, zonder het te weten.

De informatieavond wordt georganiseerd door bewonersgroep Samen Stenfert, gemeente Rheden, Incluzio Rheden, Humanitas, Inloophuis Dieren en Vivare.Er zijn drie gastsprekers aanwezig die over financiële tegemoetkomingen vertellen, maar die ook algemene vragen uit het publiek beantwoorden. Het officiële gedeelte met de gastsprekers begint om 19.30 uur en zal naar verwachting 45 minuten duren.

Daarna kunnen mensen als zij willen individueel in gesprek gaan met de aanwezige organisaties om samen te kijken naar hun persoonlijke situatie. Of u kunt een afspraak maken om dit op een later moment te doen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Inloophuis aan de Van der Duyn Maasdamstraat en is van 19.30 tot 21.30 uur.