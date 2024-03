InBetween zingt Young Messiah

REGIO – Koor InBetween Brummen zingt deze maand drie keer de Young Messiah.

Op zondag 17 maart vanaf 10.00 uur zingen ze deze moderne bewerking van de Messiah van Händel tijdens een dienst in de Pancratiuskerk in Brummen. Voorganger is ds. Afke Boezewinkel. Zij zal ook de gesproken teksten verzorgen die bij het muziekstuk horen.

In de Ludgeruskerk in Hall kan op zondag 24 maart worden genoten van de muziek tijdens een dienst; ook daar is de aanvang 10.00 uur. Harry van Galen verzorgt de gesproken teksten.

Op dinsdag 26 maart vanaf 19.00 uur vindt de laatste opvoering plaats en wel in de Kruiskerk in Eerbeek. Joke Geltink zal de gesproken teksten verzorgen.

Spannend uitstapje

Zes jaar geleden zong InBetween Brummen ook al met veel plezier de Young Messiah. In deze moderne bewerking van de Messiah van Händel door Tom Parker wordt in 12 nummers het leven van Jezus Christus vier- en soms vijfstemmig bezongen met daaromheen gesproken teksten. De variatie tussen ‘mooie, ingetogen melodieën en swingende, uitbundige muziek’ deed het koor besluiten het project opnieuw op te pakken. Naast het gebruikelijke, lichtere, repertoire een spannend ‘uitstapje’.

InBetween heeft de afgelopen periode een groep enthousiaste projectzangers omarmd en samen zijn ze op reis gegaan, samen hebben ze gewerkt, gerepeteerd, geoefend, gelachen en gezongen. Met als gezamenlijk doel om, onder leiding van dirigent Jaap Roos en muzikale begeleiding door Tanja Bosman (piano), Hennie van den Maat en Riet Schut (dwarsfluit) en Hans Krüger (slagwerk), de Young Messiah meerdere keren ten gehore te brengen.

Gratis

De toegang gratis. Op alle drie locaties zullen de gebruikelijke collectes plaatsvinden. De Protestantse Kerken te Brummen, Hall en Voorstonden en Eerbeek en Gemengd Koor InBetween Brummen heten iedereen van harte welkom.

secr.inbetween@gmail.com