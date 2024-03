Ik vind: Papierindustrie in Eerbeek

De regionale nieuwsvoorziening schijnt graag het donkerste scenario voor een toekomstig Eerbeek te vermelden. Uitstoot, stroomvoorziening, geluid, verkeer, dierenburchten, woningnood, geur, bomenkap én nog meer, zouden een grote rol spelen in het Eerbeeks voortbestaan als een economisch en welvarend papierdorp.

Een doemscenario verschijnt hier aan de horizon voor de 400 jaar oude papierindustrie. “Dit vanwege het feit dat de zware industrie als verloren moet worden beschouwd”, meldde De Stentor in een drie pagina’s grote reportage. Er werd zelfs gesuggereerd dat over 10 jaar deze industrie (ook de papierindustrie), wordt verbannen naar elders in de wereld. Voeg daarbij ook nog de plaatselijke/regionale protesten die liever van Eerbeek een groen en rustig park willen maken, met tevens een rustoord voor de gearriveerde mens. Hierbij wordt dan éven vergeten hóe die gearriveerd zijn! Juist … de plaatselijke industrie!

Een ingezonden brief in de Stentor van de heer Post uit Eerbeek heeft mij getroffen. Hij beschreef precies waar de schoen wringt. Namelijk dat wij verschrikkelijk goed zijn in protesteren en anderen de maat te nemen. Hij schrijft: “Als wij doorgaan met luisteren naar al die protesterende mensen en organisaties dan gebeurt er helemaal niets meer en zakken wij als land steeds verder in het moeras!” Ja, met het gevolg dat ook Eerbeek het Zwarte Schaap is/wordt van de papierindustrie. Het zou wat zijn als in de vroegere traditie van papierfabriek De Zeeuw weer het ‘Schaap met de vijf poten’ uitgereikt werd.

Voor de ‘milieupiepers en (beroeps) demonstranten’; dat bronzen beeldje werd toegekend aan mensen die als ‘alleskunner’ beschouwd werden, maar vaak moeilijk te vinden waren. En zo iemand was zeker niet een die met spandoeken langs de weg stond, maar aan de regio liet zien waartoe een samenleving in staat was. En waar geen enge ziektes werden geconstateerd. Toen stond op het Eerbeekse morele kompas: ‘Laat je nuttig maken’.

Bruno de Vries,

Eerbeek