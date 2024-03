Ik vind: Meehuilen met de wolven

Naar aanleiding van berichten in de media over de opvang van asielzoekers in (de gemeente) Brummen zijn de eerste reacties verschenen. Op internet circuleert onder andere een petitie tegen de opvang van 350 asielzoekers, terwijl de gemeente Brummen ‘er maar 120 hoeft op te vangen’. Opgesteld door een ‘bezorgde bewoner’.

Deze petitie geeft blijk van bezorgdheid en eigenbelang. Mededogen met mensen die, om welke redenen dan ook, naar Nederland zijn gekomen, komt er niet in voor. Uit eigen ervaring als voormalig Hoofd Vreemdelingenpolitie in Noord- en Oost Gelderland – thans gepensioneerd – wil ik mij verzetten. Verzetten tegen de teneur van vermeende overlast, gevaarzetting voor jongeren en het onttrekken van woningen aan eigen bewoners ten voordele van asielzoekers Zeker, de komst van veel asielzoekers levert problemen op. Dit moet worden opgelost door goed en rechtvaardig beleid. Maar voor wat betreft degenen die er nu al zijn en nog zullen komen, zijn de problemen niet onoverkomelijk. En die moeten zeker niet gekoppeld worden aan de voorgenomen uitbreidingsplannen van de gemeente Brummen. Immers, in 2005 telde de gemeente 21403 inwoners en in 2023 maar 21105 (bron CBS). In al die jaren is de bevolking dus niet toegenomen, maar vond er wel uitbreiding plaats. Dit geldt zowel voor het bebouwde gebied als voor het aantal woningen. Kortom, er is sprake van verdunning van het aantal inwoners per woning. Er is dus geen sprake van de inname van woningen door nieuwkomers.

De overlast van/door asielzoekers wordt sterk overdreven. Dit beeld ontstaat door de vele (media)aandacht die aan overlast gegeven wordt en door de problemen met mensen die in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten verblijven. Deze laatste situatie is in het geheel niet te vergelijken met een gewoon AZC. Bezorgdheid over kinderen is hierbij ook niet terecht, hoewel een enkel incident natuurlijk nooit helemaal is uit te sluiten. Wanneer wel overigens? Mijn ervaring als projectleider van het landelijk Vreemdelingen Informatie Knooppunt ondersteunt deze opvatting.

Migratie is een probleem op wereldschaal. Het ontstaat door oorlogen, slechte economische omstandigheden in het land van herkomst, klimaatverandering en onverdraagzaamheid ten opzichte van de ander om welke redenen dan ook. Met de komst van vluchtelingen zullen we er, als gevolg daarvan, mee moeten leren omgaan. Het verdelen van de lasten en lusten over heel Nederland is dan ook niet meer dan redelijk. Als inwoners van Brummen kunnen en moeten wij daar een steentje aan bijdragen.

Bert Leusink,

Brummen