Ik vind: McDonald’s in de raad

Het verslag in de Regiobode van 6 maart over de McDonald’s-discussie in de Rhedens raadsvergadering dekte onzes inziens niet de hele lading. Het debat omvatte meer dan de petitie en de motie tegen de drive-through.

Uit de onderstroom in de discussie bleek dat de enkele partijen naarstig op zoek waren naar meer. Om via de drive-through motie alles uit de kast te trekken om te voorkomen dat de Mac zich op deze locatie vestigt. De trukendoos mag van hen daarbij volledig open. Wij vinden dat onacceptabel. Het legt enorme druk op de ambtenaren die de vergunning beoordelen en het neigt naar het willen aanpassen van de spelregels tijdens de wedstrijd. Het zet de bijl aan de wortels van onze democratische rechtstaat. Hoe je ook over McDonald’s denkt: ook deze ondernemer heeft recht op een eerlijke behandeling.

Volkspartij Politiek Rheden vroeg daarom via de motie “Betrouwbare Overheid – ook voor McDonald’s” aan de raad om uit te spreken dat onze democratische rechtstaat bescherming behoeft, de betrouwbaarheid van de overheid cruciaal is en daarom de aanvrager van de vergunning voor de McDonald’s mag uitgaan van een correcte en faire beoordeling en behandeling van de vergunningsaanvraag.

De raadsleden die de strekking van de motie goed begrepen stemden vóór onze motie. Dat leverde gelukkig een, zij het krappe, meerderheid op.

Ik heb wel enige zorg om het democratisch gehalte van de tegenstemmers. Met schijnargumenten als “de motie is overbodig” en “uit de motie spreekt wantrouwen” stemden zij tegen. Zagen zij de ernst van de situatie niet, kon het ze niets schelen of ging het om de boodschapper? Of erger, moet ik nu concluderen dat zij weinig op hebben met de democratische rechtstaat en een betrouwbare overheid? Vinden zij dat deze ondernemer níet hoeft te rekenen op een correcte en faire behandeling?

Hoe dan ook, voor ons blijft staan: De overheid dient betrouwbaar te zijn. Voor willekeur is geen plaats!

Theo Kooijmans

Volkspartij Politiek Rheden