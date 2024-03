Ik vind: lammetjes

Het is weer de tijd van de allerschattigste lammetjes in de wei. En van de adoptielammetjes bij de Rhedense schaapskudde. Ja, echt heel leuk al die lammetjes. En zo lief. Helaas – als de lammetjes in de herfst wat groter en minder schattig zijn gaat tenminste 85 procent naar het slachthuis voor kotelet. En naar ik vrees ook de geadopteerde lammetjes. Want tegen die tijd is allang weer vergeten dat er ooit een lammetje was geadopteerd en bovendien: je houdt ze niet uit elkaar. Al die schattige lammetjes dienen maar één doel: de eigenaar middels hun koteletten verrijken. En dat verklaart tegelijkertijd de afkeer van de wolf bij schapenhouders: als de wolf de mens voor is in het verorberen van de lammetjes dan kost dat de eigenaar van de lammetjes geld; zouden de wolven daarentegen betalen voor hun roofzucht dan zou daar geen enkel bezwaar tegen bestaan van de kant van de eigenaar van de lammetjes: dan hebben ze immers hun geld opgebracht en is de eigenaar tevreden. Ik wilde u even de andere kant van de medaille van al die schattige lammetjes in de wei laten zien.

Maaike van Gilst, Dieren