IJzervreters Loenen zoeken nieuwe locatie

LOENEN – Zeven vrijwilligers van de Protestantse kerk en de Sint Antonius Abt kerk in Loenen zijn maandelijks druk in de weer met de inzameling van oud ijzer. Al enige jaren wordt deze actie met veel succes gehouden en levert het iedere maand een fors bedrag op. In de afgelopen maand werd het oude ijzer weer weggebracht naar de handelaar. Het leverde het mooie bedrag van 729,27 euro op.

Op iedere laatste zondag van de maand zijn de mannen actief op het verzamelpunt of halen ze de aangemelde materialen op. Een paar jaar mochten ‘de ijzervreters’ gebruikmaken van het terrein van bouwbedrijf Derksen aan de Vrijenbergweg/hoek Hoofdweg. Op de voormalige stortplaats had de groep genoeg ruimte voor de containers. Helaas komt hier verandering in. Eigenaar Marcel Derksen heeft het terrein verkocht. De nieuwe eigenaar wil over het gehele terrein beschikken. De IIzervreters moeten daarom verkassen. Per 1 mei moeten zij weg zijn met de containers en andere spullen. De mannen betreuren dit sterk. Het inzamelpunt was mooi centraal gelegen in het dorp. De mannen zijn daarom snel op zoek naar een nieuw terrein om de actie door te kunnen zetten. De IJzervreters komen graag in contact met mensen die een ruimte ter beschikking wil stellen waar enkele containers kunnen staan. Contact opnemen kan met Chris van Oorspronk, 06-21271999.