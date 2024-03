Huurders bieden Woonservice IJsselland een ‘zwartboek’ aan

DOESBURG – De SP en twintig ontevreden huurders boden op 13 maart een zwartboek aan bij Woonservice IJsselland. Het boek is een initiatief van SP om meer druk te zetten en in de hoop om de problemen van huurders op te lossen. Veel woningen, met name op de Ooi, kampen volgens de SP met veel vocht en daardoor schimmel. Ook zijn er woningen waar een gedeelte van de woning nog enkel glas bevat. Ook flats op de Ooi hebben de nodige problemen. Door een lek van het dak, kampen bewoners van de bovenste verdieping met lekkages. Saskia Hakstege van Woonservice IJsselland nam het zwartboek in ontvangst en vroeg de huurders om haar enkele weken de tijd te geven om de problemen te onderzoeken. ”Dat zeggen jullie al tientallen keren als we bellen met de klacht over vocht en schimmel maar er gebeurt niets”, reageerde een van de bewoners.

Foto: Hanny ten Dolle