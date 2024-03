Hulp gezocht voor collecte G-voetballers

LOENEN – In de week van 31 maart tot en met 6 april is de landelijke collecteweek van Fonds Gehandicaptensport (FGS). Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een beperking structureel mogelijk te maken. Loenermark wil hier graag een steentje aan bijdragen. De G-Voetballers van Loenermark komen wekelijks met veel plezier trainen en spelen hun wedstrijden met veel enthousiasme en dat gunnen ze anderen ook.

Door als Loenermark te collecteren voor FGS ontvangen de G-teams 50 procent van het bedrag dat door alle collectanten die voor Loenermark lopen wordt opgehaald. Met dit geld kunnen er leuke dingen georganiseerd worden voor de doelgroep naast het voetballen, zoals bijvoorbeeld bowlen of een BBQ.

Op vrijdagavond 5 april, wordt er met alle G-voetballers, trainers, begeleiders en ouders gecollecteerd in plaats van getraind. Voor deze collecteweek is alle hulp welkom en fijn. Aanmelden kan via fgs@vvloenermark.nl.