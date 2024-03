Hulp gezocht bij thuisadministratie

GEM. RHEDEN – Humanitas is op zoek naar vrijwilligers die inwoners van de gemeente Rheden willen begeleiden om inzicht en overzicht te krijgen over hun financiën en administratie. Het doel is om de inwoner op weg te helpen, zodat hij zelf verder kan. Vrijwilligers coachen de mensen in bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht, het afhandelen van de post, maken en gebruiken van een budgetplan, maar zijn ook een steun en toeverlaat als zij hun ei kwijt moeten. Humanitas biedt de vrijwilliger professionele ondersteuning en maakt de koppeling met een inwoner. Dit werk kost ongeveer 2 uur per week. Belangstellenden kunnen contact opnemen met coördinator Gea Bouwers via 06-23933004 of g.bouwers@humanitas.nl.