Hulp bij belastingaangifte

REGIO – Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen kunnen de komende tijd gratis terecht bij spreekuren in Dieren, Rheden en Velp. Deze dienst wordt aangeboden door de Zoomerij (bibliotheek) en Incluzio Rheden.

Op de volgende dagen zijn er spreekuren in de bibliotheek in Dieren: dinsdag 12 en 19 maart van 09.30 tot 12.30 uur en dinsdag 9 april van 13.00 tot 16.00. Het Dorpshuis in Rheden biedt de spreekuren aan op donderdag 21 en 28 maart en 18 april van 13.00 tot 16.00 uur. Tot slot opent het buurtcentrum de Poort in Velp haar deuren voor hulp bij het doen van belastingaangifte op de maandagen 18 maart en 8 april van 9.30 tot 12.30.

De hulp bestaat uit het checken of opnieuw activeren van je DigiD, het controleren van de papieren die nodig zijn om de aangifte te kunnen doen, het digitaal invullen van de belastingaangifte , hulp bij het aanvragen van toeslagen. In de Bibliotheek is een folder beschikbaar waarin staat welke gegevens meegenomen moeten worden om de aangifte te kunnen doen. Aanmelden is verplicht voor deelname aan het spreekuur. Dit kan via dezoomerij.nl/belastingaangifte of door te bellen met de bieb: 0313-415476.

Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis beveiligd computer- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn gratis en voor iedereen, ook als je geen lid van de Bibliotheek bent.