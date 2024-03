Hospice Zutphen bij OVOV

BRUMMEN – De verenigingsavond van de Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken Voorstonden (OVOV) op 13 februari ging over het werk van het hospice. Het was een indrukwekkende avond, waar de dames ook antwoorden kregen op hun vragen.

Peter Buskermolen en Ingrid van der Blom vertelden over het hospice in Zutphen. Zo’n honderd vrijwilligers in de zorg, administratie, keuken, tuin runnen het hospice. Het is de plek waar mensen in het laatste stadium van hun leven naar toe kunnen gaan. Zij krijgen daar de zorg die ze op dat moment nodig hebben. Partners en kinderen kunnen dan gewoon partners en kinderen zijn en geen mantelzorgers. De vrijwilligers proberen alle wensen die hun gasten nog hebben te verwezenlijken. Na het overlijden wordt, rekening houdend met de wensen van de overledene en de familie, met respect alles verzorgd en afscheid genomen.