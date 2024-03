Hospice Rozenheuvel kan openblijven

ROZENDAAL – Hospice Rozenheuvel in Rozendaal hoeft haar deuren toch niet te sluiten. Een nieuwe stichting neemt het hospice over van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils maakte in oktober bekend te zullen stoppen met de exploitatie van het hospice, omdat de doelgroep van het hospice te zeer verschilt van de doelgroep van het Leger des Heils (mensen met multiproblematiek). Dat zorgde voor de nodige onrust en veel verontwaardigde reacties. Medewerkers, vrijwilligers en andere medestanders legden zich hier niet bij neer en startten een petitie. Zij wilden op de huidige plek doorgaan met een nieuwe eigenaar.

Dat is nu dus gelukt. De nieuwe Stichting Hospice Rozenheuvel is nog in oprichting. Initiatiefnemers zijn voormalig IT-ondernemer Wido Bosch uit De Steeg en voormalig directielid Menzis Henk Ramautar uit Rozendaal. Zij hopen de exploitatie van het hospice per 1 januari 2025 over te nemen. Ramautar woont vlak bij Rozenheuvel en voelt zich er heel erg bij betrokken. Bosch kent het hospice van binnenuit. In mei 2016 overleed zijn vrouw in Rozenheuvel. “Het is ongekend hoeveel naastenliefde de mensen die er werken uitstralen”, vertelt Bosch.

Stichting Hospice Rozenheuvel wil dan ook dat het hospice openblijft met het huidige team van medewerkers, vrijwilligers en het bestaande netwerk eromheen. Daarnaast wil ze dat de christelijke identiteit gewaarborgd blijft en dat Rozenheuvel op de huidige plek blijft bestaan. “We willen recht doen aan wat in dertig jaar is opgebouwd”, aldus Bosch.

De nieuwe stichting wordt ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers. Lonja Koster, locatiemanager van hospice Rozenheuvel, is blij met de uitkomst. “We hebben vorige week opnieuw het Prezo-kwaliteitskeurmerk verworven. De hoogwaardige zorgkwaliteit van Rozenheuvel heeft nu toekomstperspectief.”