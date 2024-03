Hortus Aquatilis bijeen in Dieren

DIEREN – Op dinsdag 2 april is Peter Oranje te gast bij aquariumvereniging Hortus Aquatilis. Vanaf 20.00 uur vertelt hij in de Oase in Dieren over vissen uit Zuid Amerika. Hier is de grootste waterval ter wereld te vinden, the Angel Falls in Venezuela, het grootste regenwoud, de grootste rivier, de Amazone, de droogste woestijn en de grootste bergketen, de Andes ter wereld. Dit continent doet voor niemand onder. Tijdens de bijeenkomst op 2 april wordt gekeken naar de aquariumvissen die het continent biedt. in een presentatie die uit 155 foto ’s bestaat komen veel bekende en onbekende aquariumvissen aanbod. Elke vis wordt besproken met kenmerken zoals waterkwaliteit, voeding en inrichting. Er is ook volop ruimte voor vragen en discussie. Peter Oranje heeft al ruim vijftig jaar ervaring met tropische zoet- en zeewateraquaria en ook de Koi-vijver is hem niet vreemd.