Hoe kan het dat bijen sterven?

EMPE – Bioloog Jacques van Alphen spreekt op woensdag 20 maart in verenigingsgebouw ’t Oortveld in Empe over ‘Waarom de bijen sterven, een vergeten oorzaak’. De lezing start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Op veel plekken is het niet florissant gesteld met de bijen. Vooral in West-Europa en de VS lijkt de varroamijt in belangrijke mate bij te dragen aan bijensterfte, Maar in Zuid-Amerika en Zuidelijk Afrika werden bijen, ondanks een zeer hoge infectiegraad, snel resistent. Hoe kan dit? Wat gaat er bij ons mis? Wat zien we wellicht over het hoofd, en hoe kunnen wij, (hobby)imkers en liefhebbers, bijdragen aan de weerbaarheid van bijen?

Op uitnodiging van BD imkergroep Achterhoek komt Jacques van Alphen naar Empe om met een wetenschappelijke bril, maar ook vanuit zijn praktijkervaring, meer inzicht te geven in deze materie.

Varroamijt

Jacques is bioloog en emeritus hoogleraar dierenecologie. Hij was verbonden aan de Leidse Universiteit en de Université de Rennes. Hij deed onder meer onderzoek naar vissen en padden, het behoud van de tijger in Nepal, het gedrag van sluipwespen en biologische bestrijding en naar de rol van natuurlijke selectie bij bestrijding van de varroamijt.

Hij is onder meer auteur van het boek ‘Honingbijen’ over de evolutie, de ecologie en het gedrag van honingbijen en schreef een artikel over de varroamijt. Tijdens de avond is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Verenigingsgebouw ’t Oortveld is te vinden aan de Emperweg 41 in Empe. Inschrijven: bas.strijker@gmail.com onder vermelding van naam en ‘Lezing Jacques van Alphen’. De kosten zijn 10 euro per persoon. Dit is inclusief koffie of thee bij binnenkomst

bas.strijker@gmail.com