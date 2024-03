Historisch jaarboek Gelderland

REGIO – Vereniging Gelre, een historisch genootschap in Arnhem, heeft een historisch jaarboek voor Gelderland gemaakt. Het jaarboek staat geheel in het teken van het thema ‘regionale geschiedschrijving’. De aanleiding was het verschijnen van de vierdelige Gelderse geschiedenis het ‘Verhaal van Gelderland’ in 2022. Thema’s in het jaarboek zijn gedenktekens in Gelderland, de Gelderse hertoginnen, historische verenigingen in onze provincie en ‘citizen science’ in de archeologie. Ook is er aandacht voor het gedeelde ‘Gelderse’ verleden over de grens in Geldern. Als het gaat om gedenktekens komen onder meer gedenkbanken aan bod. Daarvan staan er ook verschillende in de gemeente Rheden. Hetzelfde geldt voor oorlogsmonumenten.

De inhoudsopgave van het jaarboek is te vinden op de site van de vereniging: vereniginggelre.nl.