LOENEN – Waarom staat aan de Beekbergerwerg in Loenen het bord “De Vrijenberg”? Het verhaal over de Vrijenberg wordt verteld door de gidsen van het IVN Eerbeek e.o tijdens de voorjaarswandeling op zondag 10 maart.

Er wordt gewandeld in het bosgebied rondom de Vrijenberg waar ook de Vrijenbergerspreng ontspringt en waar in de late middeleeuwen geschiedenis werd geschreven omdat er een Gelderse Broederstrijd werd uitgevochten. Naast het stuk geschiedenis komt de voorzichtig ontluikende natuur ook aan de orde, de dagen worden al wat langer en de vogels laten al veelvuldig van zich horen. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Loenense waterval aan de Beekbergerweg in Loenen. Vooraf opgeven is niet nodig. Een gift als blijk van waardering is welkom.