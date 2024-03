Havikshof met paasdagen open

KLARENBEEK – Tuin- en natuurliefhebbers zijn nu weer zeven maanden welkom in de unieke Roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek. Er zijn vele soorten bomen, struiken en vaste planten in bijzondere combinaties te zien. Dit bij elkaar levert veel biodiversiteit op, getuige de vele soorten insecten en vogels, waarvan ijsvogels dagelijks bij de vijver te zien zijn.

Uiteraard wonen de roofvogels en de grootste zangvogel er ook. Vliegen met de woestijnhavik gaat alleen op afspraak en voor kleine groepjes. De roofvogeltuin is geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

havikshof.nl