Hardlopen voor goede doel

LOENEN – Twee jaar geleden, op 2 februari 2022, is Marloes van Brink gestart met het organiseren van slowtrailruns in de mooie Loenense bossen. De deelnemers lopen op rustig tempo hard door het bos en steunen direct het goede doel. Elke loper doet namelijk 2 euro in de collectebus voor de Veluwse Wens Ambulance.

Op de tweede verjaardag van de slowtrailruns werd de collectebus geleegd. Vorig jaar is er 160 euro bij elkaar gelopen en dit jaar zelfs 322 euro. Marloes bedankt iedereen voor deze mooie opbrengst en hoopt dat er veel personen mee gaan doen.

slowtrailrunning.nl