Handtekeningen en motie tegen komst McDonald’s Rheden

ARNHEM/RHEDEN – De raadsvergadering van de gemeente Rheden werd dinsdag 27 februari gedomineerd door de McDonald’s-discussie. Tegenstanders van de McDonald’s in Rheden waren naar de vergadering gekomen om hun ongenoegen te uiten.

Voorafgaand aan de vergadering overhandigde Peter Oversteeg van het Toeristisch Platform 14.061 handtekeningen aan de Rhedense burgemeester. Het Toeristisch Platform was een petitie gestart en die werd de afgelopen weken massaal ondertekend. “We dachten aan een paar honderd, maar het werd er een paar duizend”, vertelde een trotse Peter Oversteeg, voordat hij het aantal handtekeningen bekendmaakte.

Ook tijdens de raadsvergadering was de mogelijke komst van McDonald’s aanleiding voor een discussie. GroenLinks, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA dienden gezamenlijk de motie ‘Geen McDrive aan de voet van de Posbank’ in. Zij vinden dat een McDrive, een afhaalpunt, wezenlijk anders is dan het restaurant waarvoor in 2009 een akkoord werd gegeven in het bestemmingsplan. Zij vrezen een toename van verkeer, dicht bij een Natura 2000-gebied en zwerfafval. Volgens de partijen is de McDrive een nieuwe ontwikkeling die niet voorzien is in het huidige bestemmingsplan. Ook vinden zij dat de huidige verkeerssituatie niet geschikt is voor de toename van het verkeer die de komst van de McDrive met zich meebrengt. Door middel van de motie wilden zij het college vragen om na te gaan of er gronden zijn om een omgevingsvergunning voor de McDrive, het afhaaldeel, te weigeren. De motie werd met een meerderheid van de stemmen (19 stemmen voor en 8 stemmen tegen) aangenomen. “Over lopende ambtelijke procedures moeten we geen politieke statements willen maken”, vond Thomas Eskes van GPRB; de partij stemde dan ook tegen. Theo Kooijmans van Volkspartij Rheden beaamde dit standpunt en stemde ook tegen.

Wethouder Paul Hofman roemde de volksvertegenwoordigende rol die de raad vertolkte, maar wees erop dat wat de overheid doet gebaseerd is op wetgeving.”Het bestemmingsplan is lang geleden al vastgesteld, die staat niet tot discussie”, aldus de wethouder. Hofman gaf aan met de McDonald’s in gesprek te gaan over de zorgen die er leven. De wethouder vertelde dat de vergunning op dit moment getoetst wordt door deskundigen. “We kijken er uiteraard kritisch naar”, verzekerde Hofman.