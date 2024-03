BRUMMEN – Op heel veel plekken in het land staken vrijwilligers afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Ook in Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen werd volop geklust. Zo’n 15 vrijwilligers gingen rond 10.00 uur, nadat er een gezamelijke aftrap was, aan de slag.

Een deel van de vrijwilligers voorzag de ontmoetingsplaats en de kruidenspiraal van nieuwe planten. Anderen maakten een takkenril rondom het nieuw aangelegde akkertje. Het was niet alleen maar hard werken, want in de pauze werd samen genoten van een lunch met zelfgemaakte hapjes. Elke zaterdagochtend en ook doordeweeks wordt er verder gewerkt in het voedselbos. De klussen zijn heel divers. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Foto: Henny Versteeg