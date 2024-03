Grootouders voor het Klimaat lezen voor

DIEREN – Grootouders van de beweging Gr­ootouders voor het Klimaat lezen iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur voor bij de Zoomerij Dieren. Kinderen van 4 jaar en ouder kunnen komen genieten van verhalen over natuur en klimaat. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte welkom met hun (klein)kinderen. Deelnemen is gratis en aanmelden niet nodig. Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien. Via de beweging Grootouders voor het Klimaat laten zij hun stem horen en organiseren ze diverse acties waarbij een duurzame toekomst centraal staat. Het doel van de beweging is bewustwording creëren bij zoveel mogelijk mensen en verbinding tussen generaties leggen: iedereen heeft baat bij een gezond klimaat.

grootoudersvoorhetklimaat.nl