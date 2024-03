Graf op De Pinkel vertelt verhaal van tragisch ongeval

RHEDEN – De begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden is een bijzondere plek. Achter veel van de historische graven schuilt een bijzonder verhaal, zoals dat van Bernard Enthoven en zijn vrouw. Amateurhistoricus en vrijwilliger op de Pinkel Ale Hartgers zocht uit hoe dit echtpaar op de Rhedense begraafplaats belandde.

We schrijven 1910. Bernard Maurits Enthoven, op dat moment 43 jaar oud en woonachtig in Nijmegen, komt in de avond van 10 juni aan bij het veerhuis in Rheden. Daar belandt hij op de een of andere manier met zijn auto in de IJssel en verdrinkt. Hartgers vermoedt dat Enthoven mogelijk een verkeerde afslag heeft genomen. “Als we naar de foto van rond 1910 kijken, zou het maar zo kunnen dat hij de afslag rechtsaf naar de veerpont heeft genomen en niet strak langs het veerhuis is gereden in de richting van De Steeg. Het is aannemelijk dat Enthoven de weg niet kende, of dacht dat de veerpont voor auto’s geschikt was, waardoor hij in de rivier terechtkwam.”

In 1910 waren er nog niet veel auto’s op de weg. Hartgers denkt dat Enthoven er eentje had vanwege zijn beroep. “Enthoven was assuradeur, deed in verzekeringen, wat de aanwezigheid van de auto kan verklaren.”

Het tragische ongeval haalt op dinsdag 21 juni 1910 de Arnhemse Courant. Het artikeltje luidde: ‘Gisteravond omstreeks half negen is na veel moeite de auto van den heer Enthoven uit Nijmegen, die gistermiddag aan het veer van de pont in de IJssel reed, opgehaald. Het lijk van den eigenaar, die blijkbaar nog getracht had uit de auto te komen, hing aan de rechterzijde gedeeltelijk uit de auto. Het lijk is naar het lijkhuisje vervoerd en de auto in het Veerhuis gestald. Het bleek dat de remmen vaststonden, zodat het wel een raadsel zal blijven waaraan het ongeluk is te wijten. De auto was verzekerd bij de maatschappij Agrippina Keulen; de heer Enthoven persoonlijk bij de maatschappij Providentia te Amsterdam (gevolmachtigd de heer A.L. van Elten te Arnhem).’

Hartgers is aangegrepen door de omschrijving in de krant over het lichaam, dat half uit de auto hing toen het werd gevonden. “Hieruit kunnen wij constateren dat hij wanhopig heeft gevochten om uit de auto te komen.”

Waarom het lichaam van Enthoven direct naar het lijkhuis aan de Pinkelseweg is vervoerd, heeft Hartgers niet kunnen ontdekken en zal waarschijnlijk altijd een vraag blijven. Enthoven was geboren in Zaltbommel en woonde destijds met zijn vrouw in Nijmegen. Enthoven kreeg een graf direct links naast het lijkhuis. Om het graf is een hekwerk geplaatst. Enthovens vrouw Anna Catharina Vaupel-Kleijn overleed in 1931 op 55-jarige leeftijd in Amersfoort. Zij is bij haar man aan de Pinkelseweg begraven.

Het veerhuis rond 1910. Het is goed voor te stellen dat iemand die de weg niet kent in het donker rechts het water in reed – foto: Gelders Archief

De grafsteen van Enthoven en zijn vrouw

