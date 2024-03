Gewichtheffer Co Losscher (81) valt opnieuw in de prijzen

DOESBURG – Gewichtheffer Co Losscher kan de prijzenkast weer aanvullen. De Doesburger won niet alleen goud op het Nederlands Kampioenschap gewichtheffen in zijn leeftijdscategorie, maar ook de bokaal van de Grand Masters 2024.

Co Losscher is misschien wel 81, maar zijn leeftijd is geenszins een belemmering voor zijn sportieve prestaties. In de kelder van zijn appartementencomplex in Doesburg gebruikt hij de berging om te trainen. Er staan fitnessapparaten en hier liggen Co’s gewichten. Het trainen valt hem wel wat zwaarder dan vroeger, vertelde hij vorig jaar aan deze krant. “Ik ben niet zo flexibel meer, mijn kracht neemt af en de blessures nemen toe. Ik moet het wat rustiger aan doen dan vroeger.”

Losscher begon al op 16-jarige leeftijd met gewichtheffen en deed ook toen mee aan wedstrijden. Hij trouwde, kreeg kinderen en zijn prioriteiten verschoven. Het trainen werd minder fanatiek, maar kwam nooit helemaal stil te liggen. Pas op zijn 65e pakte hij het gewichtheffen weer serieus op. En met succes, hij werd meerdere malen internationaal kampioen. Vorig jaar sleepte hij het Nederlands Kampioenschap in de wacht.

En ook dit jaar heeft Co weer goed gepresteerd. Op zaterdag 24 februari deed hij mee aan het NK gewichtheffen voor Masters in Almere. Hij won een gouden medaille in zijn leeftijdscategorie. Daarnaast heeft hij ook de bokaal van de Grand Masters 2024 gewonnen. Bij deze prijs wordt gekeken naar leeftijd, gewicht en het totaal gewicht dat gelift is. Door hier een rekenformule op toe te passen, kan iedereen hieraan meedoen. Co was de beste van ongeveer dertig andere deelnemers. De laatste keer dat hij deze prijs in ontvangst mocht nemen, was in 2015.