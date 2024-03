Gespreksavonden over slavernij

DIEREN/RHEDEN – De Raad van Kerken Veluwezoom heeft een gesprekcyclus gepland over het aandeel van Nederland aan de slavernij. Op vier avonden wordt over dit onderwerp gesproken.

De bijeenkomsten worden begeleid door Jan Willem Overvliet en Frans Koevoets. Beiden zijn theoloog en hebben een pastorale achtergrond. Als handleiding gebruiken zij een uitgave over het slavernijverleden van Nederland van de landelijke Raad van Kerken. Bijzondere aandacht tijdens de gesprekken is de rol van de kerken in het slavernijverleden.

Aan het eind van de serie gespreksavonden wordt gezamenlijk bekeken of het mogelijk is te komen tot een herdenkingsmanifestatie in Rheden. Deze moet dan plaatsvinden op of rond 1 juli, Keti Koti, de gedenkdag van de afschaffing van de slavernij.

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in de Dorpskerk in Rheden en de Ontmoetingskerk in Dieren. Woensdag 13 maart en 10 april komt de groep samen in Rheden, op woensdagen 27 maart en 24 april in Dieren. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Aanmelden kan bij Jan Willem Overvliet via predikant@dorpskerkrheden.nl of bij Frans Koevoets via franskoevoets@hetnet.nl.