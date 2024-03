Geslaagde glow-in-the-darktraining

DOESBURG/ANGERLO – Korfbalvereniging Rivalen uit Doesburg heeft vrijdag 9 februari in het donker gespeeld. Kinderen uit groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen uit Doesburg en Angerlo waren welkom bij een heuse glow-in-the-darktraining. Bij binnenkomst kregen ze allemaal felgekleurde armbandjes. Sporthal Beumerskamp was sfeervol, maar minimaal verlicht door de korven en manden te voorzien van kleine lampjes. Er werd gespeeld met lichtgevende ballen.

De kinderen deden verschillende spelvormen, waaronder mikken op een megakorf, een reis om de wereld, schieten op de korf als een kangoeroe en pionnenroof. De avond werd afgesloten met onderlinge wedstrijdjes tegen elkaar.

Rivalen traint de gehele maand maart nog in sporthal Beumerskamp. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen aan de slag op de vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur, jongeren van 12 jaar en ouder zijn van 19.00 tot 20.00 uur welkom.

info@rivalen.nl

06-42673785