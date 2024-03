Geslaagde collecte Jantje Beton

VELP – De jeugd van korfbalvereniging Sios’61 uit Velp heeft onlangs weer gecollecteerd voor Jantje Beton en voor de club. De vereniging bedankt alle mensen die bijgedragen hebben aan de collecte. Jantje Beton zet zich ervoor in dat kinderen kunnen buitenspelen. De kinderen van Sios’61 waren blij met alle muntjes en briefjes die opgehaald waren. Ze deden een wedstrijdje wie de zwaarste bus had. De kidsclub speelt op zaterdagochtend bij Sios om 9.45 uur in de gymzaal van de Dumpel. Kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud zijn met hun ouders van harte welkom om mee te komen sporten.

sios61.nl

Bijschrift: Meander en Bram van de kidsclub