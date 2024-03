Geslaagd stamppotbuffet in de Meent

ANGERLO – Op zaterdag 24 februari hebben de gasten van afdeling Zonnebloem Doesburg weer van een heerlijk stamppotbuffet kunnen genieten in zalencentrum de Meent in Angerlo. Er was een gevarieerde keuze uit diverse stamppotten. Heel wat aardappelen zijn door de kok en zijn koksmaatjes geschild. Vooraf was er een drankje, koffie of thee en achteraf genoten velen van een advocaatje. Ook werden er enkele Nederlandse liederen gezongen begeleid door een accordeon.

De Zonnebloem geeft een groot compliment aan de organisatie van de Meent, die dit stamppotbuffet heeft verzorgd. “Het was weer een gezellige en geslaagde middag.”