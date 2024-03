Gekke Bende van Ellende moet door zonder José

DIEREN/SPANKEREN – De Gekke Bende van Ellende moet het voortaan doen zonder de hulp van José Menger. Ze is al bijna vanaf het begin betrokken bij deze groep, die steun biedt aan mensen met een krappe beurs. Maar nu is het tijd voor haar ‘prepensioen’, zoals de rest van de bende dit gekscherend noemt.

Mensen die het moeilijk hebben, plotseling of vaker hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van de Gekke Bende van Ellende. Een clubje van tien enthousiaste, betrokken mensen zet zich al een paar jaar in om een steentje bij te dragen. Er worden voedingsmiddelen uitgedeeld, maar er wordt ook gezocht naar kleding of huisraad voor wie dat door omstandigheden ineens nodig heeft. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken. “We zijn van het aanpakken. We horen iets en pakken door”, omschrijven ze het zelf.

José is één van de hardwerkende vrijwilligers van deze club mensen uit Dieren en Spankeren. Ze heeft zich jarenlang met hart en ziel voor het werk én de mensen ingezet. Nu haar man met pensioen gaat, wil ze graag meer tijd met hem doorbrengen. Ook hoopt ze weer aan haar hobby’s toe te komen, want daar is het de afgelopen jaren ook veel te weinig van gekomen.

De Gekke Bende van Ellende gaat José ontzettend missen. Niet alleen voor het vele werk dat ze verricht, maar vooral als persoon. De directrice van de bende, moeders, de volwassen versie van een goede fee, zomaar een aantal beschrijvingen die de andere ‘bende-leden bij haar vinden passen. “José heeft een hart van goud, we hebben ontzettend veel van haar geleerd, ze is altijd vrolijk en altijd in voor een geintje”, zegt de Gekke Bende. Ze hebben haar zelfs vorig jaar benoemd tot ‘vrijwilliger van 2023’. Haar prijs? Een toiletborstel die ze zelf, als knutselmiep van de club, goud heeft mogen spuiten.

Het geeft wel aan dat er onderling veel wordt gelachen. Regelmatig dossen vrijwilligers zich uit als gekke typetjes, waarbij José kleding en grime regelt. Maar ook wordt er bij de Bende regelmatig een traantje gelaten, want ook dat hoort erbij.

De Gekke Bende van Ellende heeft afgelopen week afscheid genomen van José. Eerst met bloemen en gebak, waar ze dol op is. Toen ze aantrad bij de bende is ze verrast met een bezoek aan McDonald’s, waar ze zelf haar hamburger mocht bakken. Dit weekend is dat bezoek nog eens over gedaan.

Een definitief afscheid is het niet. De bende kan altijd een beroep blijven doen op José als dat nodig blijkt. Voor een leuke knutselklus is ze altijd te porren. Wat de vrijwilligers niet gaan missen? De bekende blauwe bodywarmer met bloemetjes. “Zijn we eindelijk van dat ding af.”