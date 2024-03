Geert van Rumund waarnemend burgemeester Brummen

BRUMMEN – Met ingang van 1 maart 2024 is de heer Geert van Rumund waarnemend burgemeester van de gemeente Brummen. Hij zal dit ambt voor een periode van minimaal één jaar bekleden.

De Commissaris van de Koning, Henri Lenferink, maakte dit op woensdagavond 28 februari bekend. Van Rumund is 68 jaar en lid van de Partij van de Arbeid. Hij kent de provincie Gelderland goed. Zo was hij van 2005 tot en met 2021 burgemeester in de gemeente Wageningen. Daarvoor was hij 7,5 jaar wethouder in de gemeente Nijmegen met als portefeuille onder andere zorg en welzijn, sociale zaken en educatie.

De komst van een nieuwe (waarnemend) burgemeester is nodig omdat Alex van Hedel de ambtsketen heeft neerlegt. Na een periode van 10 jaar vindt Van Hedel het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en plek te maken voor nieuw elan.

Met Geert van Rumund krijgt de gemeente Brummen een zeer ervaren burgemeester als waarnemer. Zijn stijl wordt gekenmerkt als verbindend, rustig, diplomatiek, toegankelijk, transparant en gericht op samenwerken. Vanwege zijn ervaring als burgemeester, zijn ervaring in de regio, zijn netwerk en zijn persoonlijke kwaliteiten en stijl zien zowel de gemeente Brummen als de Commissaris van de Koning hem als de juiste kandidaat voor dit moment voor Brummen.

Geert van Rumund is zeer gemotiveerd om zich gedurende zijn waarneming samen met het bestuur van Brummen onder andere te richten op het tot stand komen van een toekomstvisie voor de gemeente, het verbeteren van de financiële positie en het versterken van de ambtelijke organisatie, zo laat de gemeente weten.

Bijschrift: Geert van Rumund (r.) is voor minimaal een jaar waarnemend burgemeester van Brummen.