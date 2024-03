Geert van Rumund genoot van zijn pensioen en ‘toen ging de telefoon’

BRUMMEN – Sinds vrijdag 1 maart is Geert van Rumund (68) uit Wageningen waarnemend burgemeester van Brummen voor ‘minimaal één jaar’. “Mijn hart ligt bij het lokaal openbaar bestuur.”

Zestien jaar, van 2005 tot 2021 was Geert van Rumund burgemeester van Wageningen. Eigenlijk zou hij al in 2020 stoppen maar toen kwam corona. De gemeenteraad vroeg hem of hij nog wat langer wilde blijven en dat deed hij. Maar sinds drie jaar is hij dan echt met pensioen. Een jaar lang trok hij zich min of meer terug uit het werkzame leven om daarna weer ‘ja’ te zeggen tegen kleine projecten. “En toen ging de telefoon”, vertelt Van Rumund vanuit het gemeentehuis in Brummen waar hij afgelopen donderdag kennismaakte met de lokale pers.

“Het was een voor mij onbekend nummer. Het bleek de commissaris van de Koning die vroeg of ik waarnemend burgemeester in Brummen wilde worden.” Eerder dit jaar had Alex van Hedel aangegeven dat hij stopte als burgemeester van Brummen. Van Rumund: “Mijn vrouw zag in mijn ogen dat ik blij was om die vraag gesteld te krijgen.”

Na enig nadenken en overleg met zijn vrouw besloot de voormalig burgervader van Wageningen om in te gaan op de vraag. Het betekent voor het echtpaar dat hun leven behoorlijk verandert. “Sinds ik met pensioen ging, hadden mij vrouw en ik de taken in het huishouden en ons verdere privéleven verdeeld. Ja zeggen tegen deze post betekent niet alleen dat ik weer aan het werk ga maar ook dat mijn vrouw thuis weer meer dingen zal moeten doen.” Hij wil maar zeggen: het is heel belangrijk dat zij ook achter zijn keuze stond.

Vierde werkdag

Het is Van Rumunds vierde werkdag. Nog wat onwennig loopt hij door de gangen van het gemeentehuis. Maar hij straalt zichtbaar plezier uit. “Ik krijg er energie van. Ik merk dat mensen er hier iets van proberen te maken. Ik vind het mooi om het openbaar lokaal bestuur te dienen. Daar ligt mijn hart. Ik ben al sinds de jaren tachtig politiek actief. Dat vind ik waardevol. Ik mag nu werken aan de toekomst van de gemeente Brummen en dat biedt genoeg uitdaging.”

Van Rumund gaat zich richten op ‘een toekomstvisie voor de gemeente, het verbeteren van de financiële positie en het versterken van de ambtelijke organisatie’. Een jaar is kort, maar hij gaat zijn best doen om ‘gevoel’ te krijgen bij Brummen. Daar waar mogelijk wil hij activiteiten meemaken. “Zaterdag is er bijvoorbeeld een concert van Eendracht. Daar wil ik graag bij zijn. Mijn vrouw en ik houden van dit soort dingen. Ik vind carnaval ook mooi. En verder heb ik bedacht dat ik het mooi zou vinden om met de gemeenteraadsfracties – dat zijn er zes – te gaan wandelen. We kunnen dan gesprekken voeren en ik houd van de natuur. Zo probeer ik het nuttige en het aangename met elkaar te verenigen. Ik ontmoet liever mensen dan dat ik dikke dossiers lees.”

Veertig minuten

Wanneer zijn missie geslaagd is? “Als het onderzoeksrapport er ligt naar de toekomst van Brummen”, zegt hij zonder aarzelen. “En ik hoop dat mensen zullen zien dat ik mijn best doe en vol ga voor de gemeente Brummen.” Hij voegt er nog aan toe: “Maar ik ben wel waarnemend burgemeester en ik zal ook keuzes moeten maken.”

De nieuwe waarnemend burgervader zal in Brummen zijn ‘wanneer het nodig is’. “Drie tot vier dagen zeker. Het hangt van mijn agenda af.” En hij blijft ‘gewoon’ in Wageningen wonen. “We wonen daar heel fijn. En het is maar 40 minuten rijden.”

Foto: Linda Stelma