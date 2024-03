Geen vervolging van wegwerkers na dood man uit Laag-Soeren

LAAG -SOEREN – Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen twee wegwerkers die als verdachte zijn aangemerkt in het onderzoek naar de dood van een 57-jarige man uit Laag-Soeren. De man, een vrachtwagenchauffeur, overleed op 27 augustus 2023 op de N348/Siemelinksweg in Deventer na een ruzie met de wegwerkers over wegafsluiting richting de oprit Deventer-Oost van de A1.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de vrachtwagenchauffeur uit zijn wagen is gestapt, op de wegwerkers is toegelopen en een van de wegwerkers, een 52-jarige man uit Hengelo, heeft geslagen. De wegwerker heeft zich verdedigd en hij heeft de vrachtwagenchauffeur na een worsteling in bedwang gehouden tot de politie er was.

Bij de politie kwam een melding binnen dat een wegwerker was aangevallen door een vrachtwagenchauffeur. Toen de politie deze vrachtwagenchauffeur ter plaatse wilde aanhouden, reageerde hij niet. De reanimatie die vervolgens is gestart, baatte niet meer. De achterliggende doodsoorzaak is volgens de patholoog gelegen in de aantoonbaar medisch verzwakte toestand van de man al voor zijn overlijden. De worsteling en het in bedwang houden van de vrachtwagenchauffeur door de wegwerker, hebben wel een rol gespeeld bij het onwel worden en het overlijden.

Het Openbaar Ministerie concludeert echter dat de wijze waarop de chauffeur door de wegwerker onder controle is gebracht en in bedwang is gehouden, niet is aan te merken als aanmerkelijk onvoorzichtig. Gelet op de noodzaak tot zelfverdediging en daarnaast het onvoorspelbare gedrag van de later overleden chauffeur, mocht de wegwerker doen wat hij deed. Het OM concludeert dat niet is gebleken dat de grenzen van het toepassen van geweld bij een burgeraanhouding zijn overschreden. Er is volgens het OM dan ook geen sprake van dood door schuld. Ook van andere strafbare feiten die zijn onderzocht, zoals mishandeling de dood ten gevolg hebbend, is niet gebleken. De wegwerker mocht beperkt geweld toepassen nadat hij zelf een klap had gekregen. Van opzettelijk handelen wat heeft geleid tot de dood van de man, is geen sprake.

Voor wat betreft de andere verdachte, een 36-jarige wegwerker uit Rossum, geldt dat zijn bijdrage aan het in bedwang houden minimaal was. Ook zijn zaak zal worden geseponeerd.